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تقرير أسباني: أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي متفوقة على جنوب أفريقيا

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تقرير أسباني: مصر أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي متفوقة على جنوب أفريقيا تقرير أسباني: أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي متفوقة على جنوب أفريقيا

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استطاعت التفوق على جنوب أفريقيا باعتبارها المصدر الرئيسي للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية (MAPA) حول واردات الحمضيات إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتقرير فقد صدرت مصر خلال الموسم الحالي بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 ألف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي- بزيادة قدرها 21.7٪ مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم السابق 2019/2020.

وفي نفس الفترة كانت الصادرات من جنوب أفريقيا أقل بنسبة 16٪ تقريبًا بما يزيد قليلاً عن 290 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وقال جاستن تشادويك الرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الموالح في جنوب أفريقيا، أن التغيير في الصادرات يرجع إلى سببين محتملين الأول أن موسم 2021 يسير متأخراً ببضعة أسابيع عن المعتاد، لذا فإن الفاكهة التي كان من الطبيعي أن يتم تصديرها في يوليو تم تصديرها فقط في أغسطس، موضحاً أن السبب الثاني كان تحجيم الفاكهة أصغر، مما أدى إلى تصدير عدد أقل من الكراتين.

بينما يقول ماسيغو موبي كبير الاقتصاديين الزراعيين في وزارة الزراعة بجنوب أفريقيا، إن الاتحاد الأوروبي يظل سوقًا مهمًا للمنتجات الزراعية في جنوب أفريقيا، لكن جنوب أفريقيا تعمل على زيادة الصادرات إلى أمريكا وآسيا وبقية أفريقيا

المصرى اليوم

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