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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021.

وأضاف «القصير»، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 4 مليون و614 ألف و964 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأوضح الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 845 ألف 235 طن، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 523 ألف و439 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 201 ألف و931طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألف و 731 طن.

وأشار «القصير»، إلى أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 49 الف و509 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 20 الف و780 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و 54 طن.

وأوضح وزير الزراعة ان صادرات مصر من بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 الف و 736 طن ، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي 12 الف و 676 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 الاف و 382 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 370 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6882 طن.