رسميًا.. معين الشعباني مدربًا للمصري البورسعيدي

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أعلنت إدارة نادي المصري البورسعيدي عن تعيين المدرب التونسي معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للمستقيل على ماهر الذي رحل قبل أسبوعين.

ويعد الشعباني من أبرز مدربي الكرة الإفريقية خلال العقد الأخير حيث نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي في مناسبتين إلى جانب لقب الدوري المحلي.

وتواجد معين الشعباني ومجدي تراوري داخل النادي البورسعيدي اليوم الأحد، في وجود سمير حلبية رئيس النادي، وأعضاء المجلس، على أن يبدأ غدًا المهمة بشكل رسمي.

ويسعى المصري إلى مواصلة الشكل الجيد الذي ظهر به خلال منافسات الموسم الحالي في بطولة الدوري الممتاز، مع تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الكونفيدرالية.