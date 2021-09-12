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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الموقف الوبائي في أي دولة يُبنى على الحالات المصابة بفيروس كورونا، والحالات الخطرة، ومعدل الوفيات نتيجة الفيروس، مشيرا إلى أن الموقف الحالي مستقر، وأنه لا يستطيع أن يقول إن الفيروس أصبح أكثر انتشارا في الموجة الحالية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن أعداد الحالات والأعراض لم تختلف كثيرا عن الموجات السابقة، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن انتشار المرض بشكل عائلي داخل الأسرة الواحدة، والعائلات بدأت تهتم أكثر، وتبرز احتمالية إصابة الأطفال بكورونا.

وتابع: «الشكل الوبائي حاليا في مصر متوازن وماشي مع الموجات السابقة، ولكن أصبح لدى الأطقم الطبية والعائلات خبرة في التعامل مع الفيروس والحالات المصابة».