فرج عامر يجتمع مع لاعبي سموحة والجهاز الفني

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حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

وتبادل «عامر» الأحاديث الودية مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد سامي في حضور احمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق.

وطالب عامر خلال جلسته مع اللاعبين بضرورة الحفاظ على الانطباع الجيد للفريق خلال الموسم المقبل والعمل على بذل المزيد من الجهد بما يليق للصورة التي ظهر عليها.

من جانبه حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق على الاطمئنان على حالة رئيس النادى المهندس محمد فرج عامر بعد تعرض سيارته لحادث تصادم اليوم.