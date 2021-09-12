أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة -
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا -
الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة -
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علم يزين احتفالات ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي (صور)

Print
علم مصر يزين احتفالات ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي (صور) علم يزين احتفالات ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي (صور)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نادي ليفربول الإنجليزي احتفل رسميا بالنجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد الوطني، وفريق الريدز، عقب وصولة للهدف رقم 100 في البريميرليج، بعد أن سجل هدفا مميزا في لقاء ليدز يونايتد الإنجليزي الذي أقيم مساء الأحد 12-- 9 -2021.

وقال الموقع الرسمي لفريق ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المائة! ???? -محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز ????????????- ومازال هُناك المزيد من Mohamed Salah ????».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية