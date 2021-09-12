★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نادي ليفربول الإنجليزي احتفل رسميا بالنجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، وفريق الريدز، عقب وصولة للهدف رقم 100 في البريميرليج، بعد أن سجل هدفا مميزا في لقاء ليدز يونايتد الإنجليزي الذي أقيم مساء الأحد 12-- 9 -2021.

وقال الموقع الرسمي لفريق ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المائة! ???? -محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز ????????????- ومازال هُناك المزيد من Mohamed Salah ????».