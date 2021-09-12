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«كل اللقاحات آمنة وفعالة».. مستشار الرئيس: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجاري

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«كل اللقاحات آمنة وفعالة».. مستشار الرئيس: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجاري «كل اللقاحات آمنة وفعالة».. مستشار الرئيس: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجاري

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن كل اللقاحات المتوفرة في آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن البعض يتحدث حاليا عن تطعيم الحوامل والأطفال تحت 18 سنة، ومدى فعالية اللقاح مع تلك الفئات.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن هناك دراسة تم إجراءها عن 2500 سيدة حامل أثبتت أن اللقاح فعال وآمن على الحوامل، وهناك تجارب سريرية تتم على اللقاحات بشكل مستمر حتى يتم التأكد مع عدم تأثير اللقاحات على الحوامل والأطفال.

وقال: «الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجاري.. كل ما بيجيلنا كميات أكثر من اللقاحات بنوسع دائرة الفئات المستحقة للقاح، فنجحنا في تطعيم الفئات الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والآن بدأنا في تطعيم فئات أخرى».

وتابع: «لازم في المرحلة دي نمشي في مسار الوقاية باستخدام الكمامة وعدم التجمعات ووسائل النظافة المختلفة واستمرار حملة التطعيمات، مع التوسع في اللقاحات».

المصرى اليوم

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