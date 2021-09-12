وزير الزراعة يفتتح معرض «صحاري» بمشاركة 250 شركة متخصصة في الأنشطة الزراعية

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افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، المعرض الزراعي الدولى «صحاري» يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة حوالي 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة.

وأعرب «القصير» عن سعادته بما شاهده في المعرض، وقال أن المعرض هذا العام يأتي في اطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث اثبت أنه من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطة علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.

مشيرًا إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة موجها التحية للفلاح المصري.

وأضاف «القصير» أن القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتاً إلى أن لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأشار إلى مشروع تحديث الري والتحول إلى نظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حالياً حيث توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى ١٠ سنوات، كما أوضح أن هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياه لأكثر من ٥٥ مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حالياً بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرًا إلى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وإيطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخم من عروض الشركات المتخصصة فى نظم ومستلزمات الرى الحديث، كما يشهد أيضاً عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الأنتاج الزراعى

ويعد معرض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضاً أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»

وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»