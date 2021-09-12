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استشاري: «الجي بلازما» أحد الحول السحرية للسلوليت

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استشاري: «الجي بلازما» أحد الحول السحرية للسلوليت استشاري: «الجي بلازما» أحد الحول السحرية للسلوليت

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما تستطيع شد الترهلات، وإعادة الجلد إلى شكله في سن صغير، مشيرة إلى أن هناك امكانية لإستخدام تقنية الجي بلازما مع الفيزر، حال وجود ترهلات بشكل كبير للغاية.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الجلد في عمر الـ60 او الـ70 يفقد المرونة تمامًا، وعند استخدام تقنية الجي بلازما تتحسن الحالة بنسبة 60% او أكثر، وهذا الأمر يغير شكل الجلد بشكل كبير.

وأشار إلى أن الجي بلازما أحد الحول السحرية للسلوليت، مشيرًا إلى أن قبل استخدام هذه التقنية لم يكن هناك علاج لهذا المرض على الإطلاق، ولكن هذه التقنية أصبحت تحسن حالة الجيد إلى حد كبير.

المصرى اليوم

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