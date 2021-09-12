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حضر الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ علم الحديث فى جامعة الأزهر، عزاء الحاج محمود العربي، رجل التجارة والصناعة والذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وتم دفن جثمانه فى قرية أبو رقبة، مسقط رأسه فى محافظة المنوفية.

وألقي الدكتور أحمد هاشم كلمة لرثاء الفقيد كما ألقي قصيدة لرثاء الحاج محمود العربي، المعروف عنه أعماله الخيرية وسيرته العطرة.

وحضر الدكتور «هاشم» العزاء وهو جالسًا على كرسي متحرك.

وأقيم عزاء الفقيد فى أحد مصانع العربي فى مدينة قليوب فى محافظة القليوبية، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة بينهم وزاء ومحافظين وفنانين.

الشيخ عمر هاشم يلقي كلمة فى عزاء محمود العربي لرثاء الفقيد (صور)

الشيخ عمر هاشم يلقي كلمة فى عزاء محمود العربي لرثاء الفقيد (صور)