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الاتحاد السكندري يعرض عماد السيد للبيع

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الاتحاد السكندري يعرض عماد السيد للبيع الاتحاد السكندري يعرض عماد السيد للبيع

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قرر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عرض عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، للبيع، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي الاتحاد السكندري، قرر عرض عماد السيد، للبيع، وذلك بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، الذي أكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات اللاعب الفنية في الموسم الجديد.

ووضع الاتحاد السكندري، عماد السيد، في قائمة الإنتظار من أجل الاستفادة ماليصا من وراء بيعه، وعدم رحيله عن النادي بدون مقابل.

ويسعى الاتحاد السكندري، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بحارس مميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون مع الثلاثي أحمد يحيى، عمرو خليل، صبحي سليمان.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي ومحمد مجدي، مدافع البنك الأهلي.

المصرى اليوم

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