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ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثية في الأسبوع الرابع

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثية في الأسبوع الرابع ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثية في الأسبوع الرابع

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2021- 2022، عقب انتهاء مباراة ليفربول وليدز يونايتد الإنجليزي، والذي الريدز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد 12- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2021- 2022 بعد لقاء ليفربول وليدز يونايتد اضغط هنا

وأحرز أهداف اللقاء كل من المصري محمد صلاح في الدقيقة (20) والبرازيلي فابينيو في الدقيقة (50) والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة (90+1). وضرب ليفربول أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه استعاد بها نغمة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي، قبل التوقف الدولي.

كما أن الفوز رفع رصيد رجال الألماني يورجن كلوب، إلى 10 نقاط يزاحم بها مانشستر يونايتد وتشيلسي، صاحبا نفس الرصيد، في الصدارة. وتكبد ليدز خسارته الثانية ليستمر مسلسل الفشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم، ليبقى رصيد الفريق عند نقطتين يحتل بهما المركز الـ17. واعتمد كلوب على طريقة اللعب (4-3-3)، حيث وقف ماتيب إلى جانب فان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين أرنولد وأندي روبرتسون.

وأدى فابينيو دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه تياجو ألكانتارا وهارفي إليوت، خلف ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا. فيما لجأ مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا، إلى طريقة اللعب (4-1-4-1)، حيث تكون الخلفي من لوك أيلينج ودييجو يورنتي وليام وجونيور فيربو. وتواجد فيليبس كلاعب ارتكاز، فيما وقف على الجناحين كل من رافينيا وجاك هاريسون، وتحرك دالاس ورودريجو مورينو، خلف باتريك بامفورد.

ونجح ليفربول في الوصول إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر وتشيلسي صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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