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رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

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رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

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حرصت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار على الإجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق المران الأول لفريق البنك الأهلي إستعدادا لضربة البداية للموسم الجديد.

وحرص اللواء أشرف نصار على الترحيب باللاعبين المنضمين حديثاً للفريق وتقديم الشكر للاعبين الذين رحلوا متمنين لهم التوفيق فيما هو قادم.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالحفاظ على الروح التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة للموسم الماضي.

وشدد على الانطلاقة القوية وحصد النقاط مبكراً حتي يكون الفريق في وضع يليق بإسم البنك الأهلي في جدول الترتيب.

وأشاد اللواء أشرف نصار بالدور الرائع للجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني والمجهود المضاعف الذي يبذل مع اللاعبين.

وأنهي رئيس النادي حديثه مع اللاعبين بإنه متفائل في تقديم فريق البنك الأهلي موسم متميز في النسخة الثالثة والستون من الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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