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حسين لبيب يتولى ملف صفقتي «السعيد ودونجا»

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حسين لبيب يتولى ملف صفقتي «السعيد ودونجا» حسين لبيب يتولى ملف صفقتي «السعيد ودونجا»

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تولى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى ، ملف صفقتي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوكم»، أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين حسين لبيب وممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادى لبيراميدز، لوضع الرتوش النهائية من أجل اتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الزمالك لحسم صفقتي عبدالله السعيد ودونجا، بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركزي صانع الألعاب وخط الوسط.

يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الأن، بالتعاقد مع كل عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع أسوان، لمدة 4 سنوات مقبلة.

المصرى اليوم

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