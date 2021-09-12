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فاروق: صلاح يتفوق على الخطيب و«تريكة» لأن هدفه يساوي 10

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فاروق: صلاح يتفوق على الخطيب و«تريكة» لأن هدفه يساوي 10 فاروق: صلاح يتفوق على الخطيب و«تريكة» لأن هدفه يساوي 10

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قال هيثم فاروق محلل قنوات بي إن سبورت ونجم السابق، أن صلاح صنع إنجازًا حقيقيًا بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الدولي المصري محمد صلاح قد سجل هدف فريقه الافتتاحي في مرمى ليدز يونايتد عند الدقيقة 20 من المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.

وأضاف فاروق خلال ظهوره التلفزيوني: «وتريكة والخطيب يعتبرونهم عظماء لانهم سجلوا 100 هدف في الدوري المصري، صلاح سجل 100 هدف في البريميرليج والهدف في البريميرليج بـعشرة في كدا صلاح سجل 1000 هدف في الدوري المصري».

المصرى اليوم

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