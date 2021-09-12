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جي بي سي نيوز :- بعد نحو 13 شهرا من تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، أعلن الجمعة من قصر رئاسة الجمهورية توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيرا برئاسة نجيب ميقاتي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف رئيس البلاد ميشال عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، عقب 6 أيام من انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت وأسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص.

الأناضول تستعرض أبرز ما تضمنته السيرة الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة:

** رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

نائب بالبرلمان عن مدينة طرابلس، معروف بأنه ملياردير وأحد أبرز أغنياء لبنان، تولى سابقاً رئاسة الحكومة لولايتين، الأولى عام 2005 لعدة أشهر، والثانية عام 2011 حتى 2013.

وكان ميقاتي الذي دخل السياسة من قطاع رجال الأعمال، تولى سابقاً حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة بين 1998 و2004.

** نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي

مقرب من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكان يشغل منصب الأمين العام لهيئة الأسواق المالية.

حائز شهادة دكتوراه في الاقتصاد، ويوصف بأنه مهندس الحلول لأصعب الانهيارات الاقتصادية من موريتانيا إلى لبنان مروراً باليمن.

كما شغل منصب كبير الاقتصاديين في أهم المؤسسات الاقتصادية، ومدير في صندوق النقد الدولي، وأستاذ جامعي.

** وزير الدفاع موريس سليم

عميد ركن متقاعد، تبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية، وشغل وظائف كثيرة في الجيش، وهو مجاز في الأركان من كلية القيادة والأركان في الجيش الأمريكي، ومجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

وشغل سليم منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش حتى عام 2012، تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.

** وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ومحاضر في جامعة الحكمة بلبنان منذ عام 2002.

بدأ حياته المهنية في البنك الدولي عام 1976 خبيرا اقتصاديا، ثم كبير مسؤولي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه كاتب في العديد من الصحف والمواقع الإعلامية.

عمل بو حبيب منذ مايو/ أيار 1983 حتى فبراير/ شباط 1990 سفيرا للبنان في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى البنك الدولي في فبراير 1992 مستشارا لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس وحدة الاتصال الإقليمي.

** وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

قاض تولى رئاسة الغرفة الابتدائية في بيروت، وكذلك رئيس محكمة جنايات الشمال.

** وزير الاقتصاد أمين سلام

محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة، ومتخصص في القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة بلبنان.

يعمل سلام أيضا مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة، والاتصالات، وشغل سابقاً مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأمريكية ـ العربية للتجارة.

** وزير الإعلام جورج قرداحي

حاصل على إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

بدأ قرداحي مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان، وعمل في صحف وإذاعات عدة، وكان مقدم البرنامج الشهير في الوطن العربي "من سيربح المليون"، وحاصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

** وزير العدل هنري خوري

قاض، تولى سابقا رئاسة الغرفة الأولى لمحاكم الدرجة الأولى في جبل لبنان، ورئاسة الغرفة الثالثة في البقاع (محكمة الجنايات).

كما تولى رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان (محكمة الجنايات) وتم تعيينه رئيساً لمجلس شورى الدولة في أغسطس/ آب 2017، ثم تقاعد من هذا المنصب في فبراير 2019.

** وزير البيئة ناصر ياسين

حائز شهادة ماجستير في علوم السكان عام 1997، وماجستير في علوم الإنماء عام 2003، ودكتوراه في علوم التخطيط عام 2008.

أستاذ في السياسات والتخطيط بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأستاذ بكلية علوم الصحة بالجامعة نفسها.

** وزير الصحة العامة فراس الأبيض

طبيب، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي منذ 2015، متخصص في جراحة الجهاز الهضمي بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت منذ عام 2010.

** وزير الزراعة عباس الحاج حسن

حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة تولوز في فرنسا عام 2013.

حائز ماجستير في القانون ودبلوما جامعيا تحضيريا لنيل شهادة الدكتوراه حول أزمة المياه اللبنانية والأطماع الإسرائيلية فيها من جامعة بربينية في فرنسا عام 2007.

** وزير السياحة وليد نصار

حائز شهادة في الدراسات العليا بالهندسة المدنية، وعضو نقابة المهندسين في بيروت، وشهادة في برمجة نظام الإدارة والصيانة للمرافق العامة، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لعدة شركات في لبنان والسعودية.

** وزير الطاقة والمياه وليد فياض

حائز شهادات عدة من جامعات أمريكية وفرنسية، وتنقل في مناصب عدة بشركات دولية، ويتولى حاليا منصب المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة للاستشارات الدولية منذ عام 2019.

** وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار

حائز دكتوراه في طب الأسنان من الجامعة اللبنانية، وإجازة في التنشيط الاجتماعي من جامعة القديس يوسف.

عمل في حقل الخدمة الاجتماعية عبر مجموعة من الجمعيات، منها جمعية "رسالة سلام" التي تهتم بمرافقة الأشخاص أصحاب الحاجات العقلية الخاصة.

** وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

أستاذ محاضر في كلية الإعلام والتوثيق وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية.

تولى منصب مدير عام الأبحاث والدراسات في مجلس النواب 2005 ـ 2006، وكذلك عميد كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية 2009 ـ 2014، وعمل رئيس تحرير لعدة صحف ومجلات ثقافية لبنانية، وله كتب ومؤلفات أدبية وثقافية.

** وزير المهجرين عصام شهيب

حائز شهادة صيدلة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1976، مارس المهنة حتى بداية التسعينيات، ثم توجّه إلى عالم الصناعة لا سيما مواد التجميل والتنظيف.

عمل مستشارا لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، كما أنه عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ 1991.

** وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

حائز دكتوراه في الإلكترونيات والاتصالات الضوئية من فرنسا، وهو أستاذ محاضر في عدد من الجامعات بلبنان وفي المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا بالجامعة اللبنانية، ولديه أكثر من 50 بحثا علميا دوليا محكما.

** وزيرة التنمية الإدارية نجلاء الرياشي

حائزة شهادة في العلوم السياسية والإدارية عام 1981، وشهادة في التاريخ والجغرافيا عام 1982، وكلاهما من جامعة القديس يوسف بلبنان.

تبوأت مناصب دبلوماسية عدة سابقا أبرزها، مديرة مكتب وزير الخارجية والمغتربين، والمندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

كما عينت قنصل لبنان العام في إسطنبول 2002 ـ 2003، وكانت مستشارة في سفارة بيروت لدى الكرسي الرسولي ومنظمة فرسان مالطا ذات السيادة 1992 ـ 2000.

** وزير العمل مصطفى بيرم

حائز إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، إضافة إلى دبلوم في القانون العام من الجامعة العربية بلبنان، وماجستير في القانون المالي من الجامعة الإسلامية بلبنان.

عمل رئيس مصلحة، ومراقبا أول قانونيا في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من عام 1998 حتى تاريخه.

** وزير المالية يوسف خليل

شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان المركزي، وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من فرنسا، وعلى ماجستير في التنمية الاقتصادية من المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد من بيروت.

** وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي

نائب رئيس اللجنة الوطنية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في لبنان.

عمل أستاذا في القانون بـ"جامعة القديس يوسف" بلبنان، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمستشار القانوني في "بنك بيروت والبلاد العربية" (خاص).

** وزير الصناعة جورج بوشيكيان

يحمل الجنسيتين اللبنانية والكندية، وحاصل على دبلوم في إدارة التخطيط والإنتاج، وآخر في تحسين الإنتاجية من خلال الجودة وخفض التكاليف.

عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما أنه رجل أعمال وأسس عدة شركات لبنانية ساهمت بإدخال علامات تجارية عالمية إلى السوق اللبناني والشرق أوسطي.

** وزير الاتصالات جوني قرم

مهندس ميكانيكي ورئيس مجلس إدارة شركة الدهانات العامة (خاصة).

** وزير الثقافة محمد مرتضى

كان يشغل منصب قاضي الأمور المستعجلة في قضاء المتن (وسط لبنان) حتى تولى الوزارة.

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