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الملك سلمان يُصدر 3 قرارات جديدة

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الملك سلمان يُصدر 3 قرارات جديدة الملك سلمان يُصدر 3 قرارات جديدة

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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، 3 أوامر ملكية.

وقرر الملك سليمان إعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما قرر العاهل السعودي تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي، نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

المصرى اليوم

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