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«ضرورة التحرك السريع».. محامي ممرض واقعة «السجود للكلب» يوجه رسالة للأزهر الشريف

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«ضرورة التحرك السريع».. محامي ممرض واقعة «السجود للكلب» يوجه رسالة للأزهر الشريف «ضرورة التحرك السريع».. محامي ممرض واقعة «السجود للكلب» يوجه رسالة للأزهر الشريف

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قال سيد عبداللطيف، محامي الممرض الذي تعرض للإهانة على يد طبيب وأمره بالسجود لكلب، أنه بمجرد رؤية الواقعة تواجه ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن الواقعة تمثل إزدراء الأديان وتعدي فج على الممرض.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد المذاع على فضائية الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الواقعة من 5 أشهر تقريباً، لافتا إلى أن الممرض يعمل مع الطبيب منذ فترة كبيرة.

ونوه المحامي، إلى أن الدكتور وصل إليه أن الممرض تكلم بشكل غير لائق على كلبه ما دفعه إلى تصويره بهذا الشكل المهين، مرددا: الطبيب أمره بالسجود الكلب حتى يهينه.

ولفت المحامي، إلى أن البلاغ المقدم بالسب والقذف والتعدي على الممرض وتصويره بدون تراخيص، كما تم توجيه تهم ازدراء الأديان للطبيب.

وأوضح المحامي، أن إدارة جامعة عين شمس ووزارة الصحة أحالا الطيب إلى التحقيق، مطالبا الأزهر الشريف بضرورة التحرك السريع ضد هذا التصرف من الطبيب.

المصرى اليوم

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