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«الهجرة» تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا (التفاصيل)

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«الهجرة» تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا (التفاصيل) «الهجرة» تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا (التفاصيل)

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وجهت وزارة الهجرة الدعوة للراغبين في العمل بألمانيا، عبر فتح باب التقديم لـ20 فني إلكترونيات، وذلك في إطار تنفيذ المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة للهجرة (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم في الخمس تخصصات التالية:

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

2. فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة

3. فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي

4. فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء

5. مُركب الأنظمة الكهربائية

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech

كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians
وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

المصرى اليوم

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