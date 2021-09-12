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فيلم 30 مارس في المركز الخامس في حصيلة إيرادات السبت

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فيلم 30 مارس في المركز الخامس في حصيلة إيرادات السبت فيلم 30 مارس في المركز الخامس في حصيلة إيرادات السبت

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حقق فيلم «30 مارس» إيرادات ضعيفة رابع أيام عرضه، السبت، واكتفي العمل الذي يعرض بـ 50 دور عرض ب 110 ألف جنيه،فقط، وجاء في المركز السادس في هرم إيرادات اليوم.

‎30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

المصرى اليوم

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