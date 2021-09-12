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ثبت سعر الذهب، صباح اليوم الأحد، 12 سبتمبر 2021، عند الاسعار التي سجلها مساء الجمعة، ويترقب الذهب عودة البورصة العالمية للعمل صباح الغد الاثنين، لتحديد اتجاه الأسعار والذى يرتبط كثيرا بحركة التداول وكانت أسعار الذهب في مصر وعالميا انخفضت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضى بسبب انخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا مابين 894 إلى 896 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر مابين 782 و784 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا مابين 670 و672 جنيها بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 و6272 جنيها.

ثبتت أسعار الذهب عالميا، عند الأسعار التي سجلتها في ختام التداول يوم الجمعة بعدما حققت أول خسائر محلوظة منذ شهرين ويعانى الذهب من حالة عدم اتزان وتذبذب خلل الفترة الماضية والتى قد تمتد حتى نهاية العام، وتتحكم في أسعار الذهب، حاليا المخاوف من اتجاه الاتحادى الأمريكى لتطبيق التشديد النقدى ورفع الفائدة ووقف شراء السندات ويتحرك صعودا وهبوطا وفق أي تصريحات تؤكد أو تنفى تلك المخاوف .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 789.90 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،787.77 $ .

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