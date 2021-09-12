هل يمكن الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية مع لقاح كورونا؟.. مستشار رئيس يوضح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، أن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

وتابع في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، على شاشة إكسترا نيوز أن لقاح كورونا، لا يمنع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، وأضاف: «مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا».

وأكمل: «يمكن الحصول عليهم في وقت متقارب.. وممكن ياخدهم في نفس اليوم ولكن كل تطعيم في كتف مختلف، ولا يوجد مشكلة في الحصول عليه معاً».

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 292476 من ضمنهم 246075 حالة تم شفاؤها، و16860 حالة وفاة.