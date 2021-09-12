الأمين العام للناتو : الحلف وافق على انسحاب واشنطن من أفغانستان

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في الوقت الذي تستمر فيه الانتقادات الواسعة لإدارة بايدن بسبب طريقة تعامله مع الانسحاب من أفغانستان، وألقى العديد من منتقدي الرئيس باللوم عليه بسبب سيطرة حركة طالبان السريع على السلطة في البلاد. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الحلف وافق على الانسحاب الكامل لواشنطن.

وحسب صحيفة ذا هل، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن التحالف العسكري وافق على الانسحاب الكامل لإدارة بايدن من أفغانستان، رافضًا التكهنات بأن القادة عبروا عن اعتراضهم على القرار.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال أمين الناتو، إن أعضاء الحلف لم يعترضوا على خطة الرئيس بايدن لمغادرة أفغانستان قبل إعلانه في أبريل. وفي الوقت، الذي كان يهدف إلى انسحاب كامل بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال مقربون من ستولتنبرغ في ذلك الوقت إنه غير راضٍ عن قرار بايدن عدم تنفيذ انسحاب مشروط كان سيتطلب من طالبان التوصل إلى حل سياسي تفاوضي مع الحكومة الأفغانية، لكن أمين الناتو رفض تأكيد ذلك.

وقال ستولتنبرغ، إنه بينما كان الناتو يفضل تحقيق حل سياسي في أفغانستان، أشار إلى أن «المشكلة هي أن طالبان لا تريد التفاوض إذا كانت الحكومة في كابول جزءًا من تلك المفاوضات».

وأوضح لصحيفة نيويورك تايمز: «كنا جميعًا ندرك أن هذا كان قرارًا صعبًا وواجهنا معضلة صعبة». مشيرا إلى أنه «كان من الصعب على الحلفاء الآخرين الاستمرار بدون الولايات المتحدة»، وأوضح أن القرار اتخذ في أبريل بسحب القوات من أفغانستان «واتفق جميع الحلفاء».

وأضاف: «لذلك، شعرت أنه بعد اتخاذ القرار، كان التركيز الأساسي على كيفية التأكد من أننا قادرون على تنفيذه بأفضل طريقة ممكنة».

ومع ذلك، استمر بايدن في التمسك بقراره، بحجة أن المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الأمريكيون والحلفاء الأفغان كانت ستزداد قوة كلما طالت مدة بقائهم في أفغانستان.

وأشار ستولتنبرغ إلى الدعم المتزايد بين بعض قادة الاتحاد الأوروبي لتطوير قوة عسكرية مستقلة للكتلة الإقليمية، بحجة أن «أي محاولة لإضعاف الرابطة بين أوروبا وأمريكا الشمالية لن تضعف الناتو فحسب، بل ستقسم أوروبا نفسها».

ومع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع، انهار الجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.

وبعد فترة وجيزة من سقوط الحكومة الأفغانية، حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من أن الموارد الموجودة في البلاد لن تدوم طويلاً، ودعت إلى استمرار الوصول إلى الموارد الحيوية من الخارج.

وتحركت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لمنع أفغانستان من الوصول إلى الموارد العالمية بعد استيلاء طالبان على السلطة. وتحرك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على حد سواء لقطع الموارد المالية عن أفغانستان. وورد أن وزارة الخزانة الأمريكية جمدت المليارات من الأموال الاحتياطية الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة.

ويقول منتقدون إن انسحاب بايدن من أفغانستان يترك الباب مفتوحًا أمام تنظيم القاعدة وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى لتنمو وربما تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى. وكان استخدام القاعدة لأفغانستان كملاذ، برضا طالبان، هو الذي دفع الولايات المتحدة لغزو البلاد في أكتوبر 2001، لتبدأ أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، وتستمر قرابة 20 عاما.