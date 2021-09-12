مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر أول وثيقة لتحيقيقات هجمات 11 سبتمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي أول وثيقة له تتعلق بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، ليلة السبت، بعد أقل من 10 أيام من توقيع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل والوكالات ذات الصلة إلى نشر بعض الملفات.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرًا منقحًا بشدة من أبريل 2016 يتعلق بالتحقيق الذي أجراه بشأن الخاطفين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي.

ويأتي إجراء رفع السرية عن الوثائق في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بالذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأدت إلى أطول صراع أمريكي في أفغانستان.

وأمر بايدن وزارة العدل ووكالات أخرى بمراجعة وثائق معينة ورفع السرية عنها. وقال بايدن: «وقعت أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن هجمات 11 سبتمبر». مضيفاً أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في «الأشهر الستة المقبلة». وتابع بايدن: «يجب ألا ننسى أبدا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصا أبرياء قتلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا».

وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، بيانًا بشأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وقالت السفارة في بيان: «ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001».

وتابعت السفارة في بيانها، «منذ ذلك اليوم المروع قبل 20 عامًا، دعت القيادة السعودية على الدوام إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات».

وذكرت السفارة: «ولطالما دعت المملكة إلى الشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر. وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر وصدور ما يسمى بـ»28 صفحة«، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو متورطين فيه بأي شكل من الأشكال».

وشددت على أن «أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع».

وأضافت السفارة: «كما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت على الدوام الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة».

وأوضحت «لم تدخر المملكة والولايات المتحدة، أي جهد في التعامل مع الرجال والمال وعقلية الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله».

وأشارت السفارة إلى أن «المملكة العربية السعودية تفخر بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في كل من المجال العام وعلى الإنترنت، ودحر وهزيمة المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقتنا».

وختاما، لا يمكن للمملكة العربية السعودية إلا أن تكرر دعمها الطويل الأمد لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الإفراج الكامل عن هذه الوثائق إلى إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة بشكل نهائي.