هذه الأعراض تدل على مخاطر صحية على القلب.. احذرها

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يستلزم ظهورها أو الشعور بها مراجعة الطبيب المختص فوراً

للقلب أهمية قصوى بجسم الإنسان، لذلك من المهم المحافظة على صحته ونشاطه ومراجعة الطبيب عند الشعور بأيّ مشكلة تواجهه أو تضعف نشاطه.

وحذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف؛ الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب البيان، حذّر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

وأشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأيّ إزعاجٍ في الصدر، مثلاً أثناء أنشطته البدنية.

وفي وقت سابق، ذكر طبيب روسي آخر أعراضاً خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.