اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل صديقهما عمدا وإخفاء جثته في الغردقة

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تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة شابين بتهمة قتل صديقهما عمدا واخفيا جثته بصحراء الغردقة، ووجهت نيابة الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر ٤ تهم للشابين.

تلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من أجهزة الأمن برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صادق رئيس مباحث البحر الاحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب واخفاء الحثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.

تلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد أيام من البلاغ باختفاءه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة.

وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة، وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده،

وقاما بقتله واخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد ان قاما بخنقه واستوليا على هاتفى محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتي تم القاء القبض عليهما وقام بتمثيل الجريمة امام النيابة.