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مياه حمراء غريبة بمحيط البحر الميت.. والمياه تتحقق

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جي بي سي نيوز :-  ظهرت اليوم السبت، مياه حمراء اللون مجهولة المصدر في بحيرة مجاورة لمياه البحر الميت.

الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، قال ، إنه فور تداول صور ومشاهد للمياه ذات اللون الأحمر، قامت وزارة المياه والري، بأخذ عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء.

وأشار إلى أنه تم ارسال هذه العينات إلى المختبرات لتحليلها، والكشف عن نتائجها  لاحقا.

وأكد أن نتائج العينات ستظهر مصدر هذه المياه، وفيما إذا كانت بفعل فاعل أم لا.

وأوضح سلامة، أن هذه المياه لن تؤثر على مياه البحر الميت، وكميتها قليلة ومحصورة في بحيرة مجاورة للبحر الميت.

وتسربت مياه حمراء اللون مجهولة المصدر إلى مياه البحر الميت في منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية صباح اليوم السبت وفقا لمواطنين بالغور الجنوبي.

هلا اخبار 

 

 

جي بي سي نيوز

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