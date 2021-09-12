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تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار طفيف، ويستمر الارتفاع خلال توقعات الطقس غدًا.

وتصل درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم إلى 38 في الأقصر وأسوان، وأقل درجة حرارة 29 درجة في كاترين.

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح في شمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء بشكل متقطع.

ويستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة إلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري.

تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، وترتفع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والرياح شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين.

ويكون الطقس اليوم في القاهرة والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري حارًا رطبًا، ويميل للحرراة على السواحل الشرقية، ويظل شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويستمر الطقس خلال ساعات الليل معتدلاً في القاهرة وباقي أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة للعظمى من 32 أمس إلى 34 درجة، والمحسوسة من 34 إلى 36 درجة، والصغرى من 24 إلى 25 درجة.

وترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم من 30 إلى 33 للعظمى، والصغري من 24 إلى 25، والمحسوسة من 33 إلى 36 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في قنا 37-26، أسوان 38-27، الوادي الجديد 37-24، بني سويف 33-25، الفيوم 33-25، إدفو 37-25، سيوة 34-19 درجة.

وتكون في الأقصر 38-26، المنيا 33-22، شلاتين 37-28، أسيوط 35-22، سوهاج 37-26، أبوسمبل 37-27، حلايب 35-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 33-23، بورسعيد 31-25، دمياط 31-25، مطروح 33-22، الإسماعيلية 32-21، المنصورة 32-23، العريش 31-22، دمنهور 33-23، السويس 31-21 درجة.

وتكون في الغردقة 34-26، شرم الشيخ 35-27، بلطيم 31-23، شبين الكوم 33-23، السلوم 33-24، طابا 34-23، الطور 31-26، رفح 31-23 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. ارتفاع درجات الحرراة مجددًا واستمرار الرياح طوال الأسبوع

توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين في مصر

يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مصر غدًا، مع استمرار نشاط الرياح والشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الطقس غدًا.

وترتفع متوسطات درجات الحرارة خلال طقس الغد للعظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري إلى 35 للعظمى و37 درجة.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على التوالي في جنوب الصعيد 41-42، وفي شمال الصعيد 39-41 درجة.

ويتوقع أن تكون في السواحل الشمالية 33-36، وفى جنوب سيناء 38-41 درجة.

توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تكون درجات الحرارة في القاهرة وأيضًا الوجه البحري المتوقعة للعظمى والصغرى الثلاثاء 34-36، وباقي الأسبوع حتى الجمعة 33-35 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الثلاثاء 37-38، وباقي الأسبوع 34-36 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد الثلاثاء 41-42، والأربعاء 38-39، والخميس والجمعة 36-37 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية يوم الثلاثاء 31-34 وباقيى الأسبوع 30-33 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء الثلاثاء 38-41، والأربعاء 37-40، والخميس والجمعة 36-39 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. ارتفاع درجات الحرراة مجددًا واستمرار الرياح طوال الأسبوع

تفاصيل أحوال الطقس والبحر في 6 أيام

تقرير حالة الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام