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«التعليم العالى»: نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة

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«التعليم العالى»: نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة «التعليم العالى»: نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، وأن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى اليوم، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، وستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد أن مكتب التنسيق سيبدأ فى العمل على نتيجة التحويلات فور إغلاق باب التحويلات مباشرة، على أن تكون النتيجة خلال 72 ساعة بحد أقصى، موضحًا أن التحويلات سيتم قبولها بنسبة 10% من المقبولين وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وأن المفاضلة فى قبول التحويل بين الطلاب تكون لمجموع الطلاب.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية مستمرة فى استقبال الطلاب لمساعدتهم فى تحويل تقليل الاغتراب.

وأنهت وزارة التعليم العالى مرحلة تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، والتى استمرت من الخميس الماضى، ولمدة 48 ساعة، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعدَّل الذى أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأنهت الوزارة تسجيل رغبات الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكترونى، أمس، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة، وذلك بعد مد التسجيل للطلاب لمدة أسبوع إضافى بعد خفض الحد الأدنى للقبول، وبما يسمح للطلاب بالتسجيل وتعديل الرغبات وفقًا للحدود التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

من جانب آخر، أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، أمس، ضمن امتحانات الدور الثانى.

المصرى اليوم

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