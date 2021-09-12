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اليوم احتساب الغياب للطلاب غير المحصنين.. و3 مليارات مصاريف الأندية الموسم الماضي و500 مليون ريال العجز

شهدت الأيام السبعة الماضية عددًا من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تواصل "سبق" رصدها ومتابعتها وتحليلها، حيث تمر الذكرى العشرون لأحداث 11 سبتمبر وضرب برجي التجارة العالمية، حيث أعلنت المملكة دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات.

ومحليًا صدر أمر ملكي بإحالة مدير الأمن العام للتقاعد مع إحالته للتحقيق مع 18 شخصًا آخرين بتهمة الفساد، و"نزاهة" تنهي التحقيق مع 748 متهمًا، ووزارة الدفاع تعترض 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة، وتعلن إصابة طفلين في هجوم حوثي على ثلاث مدن سعودية، وإحباط محاولة تهريب مخدرات إلى المملكة على علاقة بحزب الله اللبناني الإرهابي.

أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بالتقاعد وإحالته للتحقيق

صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته للتقاعد مع إحالته للتحقيق، وذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عددٍ من الجرائم، بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص، حيث تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

https://sabq.org/qwx4CV

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

https://sabq.org/6xCKV5

ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

https://sabq.org/49gbLy

بتبرع سخي من ولي العهد.. تبرعات إحسان تصل إلى مليار ريال

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

https://sabq.org/3RvqGr

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بيان فيما يلي نصه: "ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م".

https://sabq.org/3FHL6S

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في صبيحة يوم الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001م استيقظ العالم على وقع هجوم إرهابي بشع على برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ولم يعد العالم كما كان قبل 11 سبتمبر.

نحو 3 آلاف شخص قضوا نحبهم في ذلك اليوم، فضلاً عن آلاف المصابين والجرحى من جراء الحادث الإرهابي، الذي أعلنت القاعدة بزعامة الإرهابي أسامة بن لادن مسؤوليتها عنه؛ ما أدى لاحقًا إلى غزو الولايات المتحدة أفغانستان، وإسقاط حكم "طالبان" التي كانت تؤوي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.

https://sabq.org/PTXKFs

اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة وإصابة طفلين

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ باليستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

https://sabq.org/n2mq9F

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران بـ 3 صواريخ باليستية و 3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏

https://sabq.org/XbcyQJ

وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني بدولة قطر

زار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مركز القيادة الوطني Ncc بقطر، حيث اطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي، عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

https://sabq.org/3FWDj9

ذات علاقة بـ"حزب الله" .. إحباط تهريب 451,807 أقراص إمفيتامين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451,807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرًا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

https://sabq.org/7SBdDj

خلال أسبوع.. ضبط 17598 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021 م، حتى 1 / 2 / 1443هـ الموافق 8 / 9 / 2021م، عن ضبط (17598) مخالفًا، منهم (6594) مخالفًا لنظام الإقامة، و(9229) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1775) مخالفًا لنظام العمل، في المناطق كافة.

https://sabq.org/CkSjPX

تمديد الإقامات والتأشيرات 80 يومًا بلا مقابل للدول المعلق القدوم منها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

https://sabq.org/RhvGz4

أمير مكة يشهد الحفل الـ23 لسباقات الخيل بأشواطه الثمانية

شهد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، الحفل الثالث والعشرين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية بمحافظة الطائف، بحضور الأمير تركي الفيصل، وجمع من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.

https://sabq.org/jxKTrg

"الفيصل" يوجّه بإطلاق اسم الشهيد "الصواط" على الشارع الذي استشهد فيه

وجّه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق اسم شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع.

https://sabq.org/xY4Qd3

"الصحة": تسجيل 83 حالة إصابة بـ"كورونا" وتعافي 75 خلال الـ24

أعلنت وزارة الصحة، السبت 11 سبتمبر 2021، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545912 حالة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2312 والحالات الحرجة 528 حالة.

https://sabq.org/hgNXGK

ارتفاع نسبة المحصنين في الجامعات السعودية بجرعتين لـ 79 %

كشف المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية إلى 96 % للجرعة الأولى و79 % للجرعتين، وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز وجدة القائمة بـ91 % وجاءت في آخر الترتيب جامعة الحدود الشمالية وجامعة حائل بـ69 %.

https://sabq.org/jhNd7b

"التعليم": غدًا.. احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

دعت وزارة التعليم إلى ضرورة المبادرة بالحصول على لقاح كورونا، وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد؛ سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين.

https://sabq.org/zHZ3wT

5 ملايين طالب وطالبة دخلوا "مدرستي" حتى اليوم

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي حتى يوم الأربعاء الماضي بلغ ما يقارب خمسة ملايين طالب وطالبة، فيما تجاوز معدل تسجيل التفاعل والدخول للمنصة 98 %.

https://sabq.org/HWc4YM

ثروات تتضخم وبيانات عملاء بنك تتسرب ولواء و3 ضباط حصلوا على 212 مليون ريال.. "نزاهة" تحكم قبضتها

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد #نزاهة أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية. وأعلنت الهيئة إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على مشروعات بالجامعة، حيث بلغ إجمالي إيداعاته وحوالاته البنكية الواردة (13) مليون ريال وامتلاكه (19) عقارًا تبيّن أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

https://sabq.org/Xh7mg9

"نزاهة" تعلن التحقيق مع 748 متهمًا وإيقاف 282 والتهم تشمل "رشوة وتزويرًا واستغلال سلطة"

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، إنها باشرت خلال شهر المحرم 1443 اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطنًا ومقيمًا.

وقالت الهيئة: من الموقوفين موظفون بوزارات (الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والبيئة والمياه والتعليم والموارد البشرية والحج والنقل).

https://sabq.org/cHsCvL

بعد فِراق 100 عام.. أبناء شقيقَيْن سعوديَّيْن يلتقون على مشارف الـ 60

وسط أجواء سادتها الألفة والمحبة، اجتمع أفراد أسرتَيْن مساء أمس بعد أن فرَّقت بينهما ظروف الحياة قبل 100 عام، وذهب كلٌ في سبيله للبحث عن لقمة العيش، لكنّ أبناءهما اجتمعوا بعد كل هذه السنوات وهم في عمر الـ٦٠.

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3 مليارات ريال مصاريف الأندية الموسم الماضي.. والعجز اقترب من 500 مليون

لامست مصاريف أندية دوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي حاجز الـ3 مليارات ريال، وفقًا للبيانات المالية التي كشفت عنها الجمعيات العمومية للأندية التي انعقدت في الأيام الماضية.

https://sabq.org/GWT7Ck

قنوات SSC تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجانًا

أكدت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 2021-2022، استمرار بث مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانًا بتقنية SD.

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