أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. "الداخلية" تستعرض التحديثات الأمنية وإحصائيات المخالفات

Print

في مؤتمر اليوم عن مستجدات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 5 صفر 1443، الموافق 12 سبتمبر 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

«السوبر جيت» تواصل تطهير الأتوبيسات ضد فيروس كورونا

«السوبر جيت» تواصل تطهير الأتوبيسات ضد فيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا

مترو الانفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الانفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا