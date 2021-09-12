عاجل | 161 ألف لوحة دعائية تشوه الشوارع

إصلاح المواقع
عالجت الأمانات في 2020 نحو 17.180 موقعًا وضع للباعة الجائلين، و13.174 موقعًا أزيلت منه الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا، وتم إصلاح 4.510.582 م2 من ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة.
الشوارع
تمت إزالة 13.341 مظلة وهناجر مواقف السيارات المخالفة وإزالة 161.943 لوحة دعائية مخالفة، كما تم إصلاح 2.195.035 مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة، و838.968 عمود إنارة.
أهداف الحملات
تعمل الفرق الميدانية في أمانات المناطق على مدار الساعة لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، حيث شملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.
أعمال إزالة التشوه البصري
161.943 لوحة
إزالة اللوحات الدعائية المخالفة
316.031 م2
إزالة الكتابات المشوهة
للمظهر العام
69.447 سيارة
إزالة السيارات التالفة والمهملة
من الشوارع والميادين
17.180 موقعًا
معالجة وضع الباعة الجائلين
13.174 موقعًا
إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا
13.341 مظلة
إزالة مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالف
3.273.344 م2
إصلاح حفر الشوارع
2.195.035 مترًا طوليًا
إصلاح الأرصفة المتهالكة
838.968 عمودًا
إصلاح أعمدة الإنارة
18.899 لوحة
إصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع
18.822.318 م3
إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء
569.775 حاوية
معالجة وضع حاويات النظافة
داخل الأحياء
14.411.568 شجرة
تقليم وتنسيق وزراعة الأشجار والورد
في الشوارع الرئيسية والفرعية
52.805.376 م2
إصلاح الحدائق والمسطحات الخضراء
4.510.582 م2
إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة
232.827 مترًا طوليًّا
تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية