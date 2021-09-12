عاجل | 161 ألف لوحة دعائية تشوه الشوارع

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أسهمت حملات معالجة التشوه البصري في إزالة 316.031 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، والتخلص من 161.943 لوحة دعائية مخالفة وإصلاح 52.805.376 م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء وغيرها في مختلف مناطق المملكة.

إصلاح المواقع

عالجت الأمانات في 2020 نحو 17.180 موقعًا وضع للباعة الجائلين، و13.174 موقعًا أزيلت منه الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا، وتم إصلاح 4.510.582 م2 من ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة.

الشوارع

تمت إزالة 13.341 مظلة وهناجر مواقف السيارات المخالفة وإزالة 161.943 لوحة دعائية مخالفة، كما تم إصلاح 2.195.035 مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة، و838.968 عمود إنارة.

أهداف الحملات

تعمل الفرق الميدانية في أمانات المناطق على مدار الساعة لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، حيث شملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

أعمال إزالة التشوه البصري

161.943 لوحة

إزالة اللوحات الدعائية المخالفة

316.031 م2

إزالة الكتابات المشوهة

للمظهر العام

69.447 سيارة

إزالة السيارات التالفة والمهملة

من الشوارع والميادين

17.180 موقعًا

معالجة وضع الباعة الجائلين

13.174 موقعًا

إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا

13.341 مظلة

إزالة مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالف

3.273.344 م2

إصلاح حفر الشوارع

2.195.035 مترًا طوليًا

إصلاح الأرصفة المتهالكة

838.968 عمودًا

إصلاح أعمدة الإنارة

18.899 لوحة

إصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع

18.822.318 م3

إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء

569.775 حاوية

معالجة وضع حاويات النظافة

داخل الأحياء

14.411.568 شجرة

تقليم وتنسيق وزراعة الأشجار والورد

في الشوارع الرئيسية والفرعية

52.805.376 م2

إصلاح الحدائق والمسطحات الخضراء

4.510.582 م2

إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة

232.827 مترًا طوليًّا

تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية