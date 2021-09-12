رسميًا..طلائع الجيش يتعاقد مع لاعب الإنتاج الحربي

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واصل مسؤولو نادي طلائع الجيش، تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بالتعاقد مع أحمد عفيفي، جناح الانتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش، مع أحمد عفيفي، في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للطلائع، في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة.

يذكر أن طلائع الجيش، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من الكونغولي كازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري، محمد الصباحي، صانع ألعاب الاتحاد السكندري، رامز مدحت، جناح وادي دجلة، والتونسي محمد الجويني وعبدالرحمن شيكا، جناح الانتاج الحربي، محمد أنور، مدافع الاتحاد السكندري.