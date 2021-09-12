غزل المحلة يعلن التعاقد مع 5 صفقات

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أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقات التي تم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن زعيم الفلاحين تعاقده مع الإيفواري إبراهيما كونيه، جناح طلائع الجيش، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع خالد سامي مدافع حرس الحدود، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعاقد غزل المحلة مع أمير إسماعيل صانع ألعاب بيلا، لمدة 5 مواسم، ومصطفى العش مدافع فريق كوم حمادة، لمدة 5 سنوات، وأحمد سيد عبدالهادي لاعب خط وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان غزل المحلة توصل لاتفاق مع محمد عودة، لكي يتولي تدريب الفريق خلفًا لمختار مختار، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع زعيم الفلاحين، بعد اسبوعين من توليه المسؤولية الفنية.