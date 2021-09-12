«زي النهارده».. وفاة الكاتب الساخر أحمد رجب 12 سبتمبر 2014

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عرف عموم القراء الكاتب الساخر أحمد رجب من خلال عموده اليومى في الأخبار وأخبار اليوم بعنوان (12 كلمة)والذى استمر لما يقارب نصف القرن،في أسلوب جمع بين الذكاء وروح الفكاهة والمعنى الضمنى والسخرية أيضا، ورجب من الكتاب القلائل الذين توجهوا بكتاباتهم لعموم القراء على اختلاف اهتمامهم ومشاربهم وليس لطائفة متخصصة دون أخرى كما شارك بأفكاره في رسوم الفنان الكبير مصطفى حسين، وقد تنوع عطاء الكاتب أحمد رجب خارج عموده اليومى فكتب للسينما وللإذاعة والتليفزيون، وقد كوّن رجب وحسين أشهر ثنائى فنى ساخر في الصحافة المصرية يكتب الأول الكلمات، ويعبر الثانى بريشته عن الكلام الساخر،وظهرت شخصيات ذات روح مصرية خالصة ونالت شهرة كبيرة، منها:«فلاح كفر الهنادوة» و«قاسم السماوى»و«كمبورة»و«عبده مشتاق»و«عزيزبك الأليت»و«مطرب الأخبار»و«على الكوماندا» وجسدها مصطفى حسين بالرسم أما عن سيرته فتقول إن اسمه كاملا أحمد رجب معوض متولى وهو مولود في 20 نوفمبر 1928 وحصل على ليسانس الحقوق، وكان أثناء دراسته قد أصدر مع آخرين مجلة «أخبار الجامعة» والتى كانت طريقه للتعرف على مصطفى وعلى أمين والتحق للعمل بمكتب «أخبار اليوم» بالإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة، وتولى مسؤولية سكرتير التحرير بعد أن اكتشف الأخوان مصطفى وعلى أمين مهارته الصحفية، وكانت بداية زاويته اليومية الثابتة (12 كلمة)، ولأحمد رجب مؤلفات ساخرة منها «أى كلام»، و«الحب وسنينه»، و«ضربة في قلبك»، و«يخرب بيت الحب»، و«فوزية البرجوازية»، و«الأغانى للرجبانى» و«يوميات حمار»، و«فلاح كفر الهنادوة» و«الفهامة» و«نهارك سعيد» وتوفى «زى النهارده» في 12 سبتمبر 2014.