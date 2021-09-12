«زي النهارده».. وفاة المشير محمد علي فهمي 12 سبتمبر 1999

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في 11 أكتوبر 1920 ولد المشير محمد على فهمى، أحد فرسان وقادة حرب أكتوبر 1973، والذى كان قائدًا لقوات الدفاع الجوى في 23 يونيو عام 1969،وكان «فهمى» قد تخرج في الكلية الحربية عام ‏1939‏، وحصل على أركان حرب في ‏1951‏، ودرس بأكاديمية لينين العسكرية بموسكو، وكان الرئيس عبدالناصر في 23 يونيو 1967 قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين اللواء (محمد على فهمى) قائداً لقوات الدفاع الجوى، فكان ذلك إيذاناً بمولد القوة الرابعة في القوات المسلحة بقائد وقيادة منفصلة، وانكب «فهمى» على دراسة أسباب نكسة 1967، وأعاد تأهيل الجندى المصرى معنوياً وجسمانياً وذهنياً، وأنشأ نظام دفاع جوى جديداً في منطقة الجيشين الثانى والثالث، ثم تم بناء حائط الصواريخ، واستمر في التطوير حتى أكتوبر 1973وفى وقت قياسى استطاع تأسيس سلاح الدفاع الجوى الذي لعب دوراً حاسماً في معارك أكتوبر 1973، عندما انطلقت الصواريخ المضادة للطائرات التي قضت على أسطورة التفوق الجوى الإسرائيلى،كما نجحت قوات الدفاع الجوى بقيادته في تأمين عملية الاقتحام والهجوم بكفاءة ليلاً ونهاراً،ووفرت الحماية للمعابر والكبارى، وبعد نهاية حرب أكتوبر 1973 تولى المشير فهمى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في 1975، وفى 1978 اختاره الرئيس السادات مستشاراً عسكرياً له إلى أن توفى في لندن «زي النهارده»فى 12 سبتمبر 1999، وأصدر الرئيس مبارك في 4 أكتوبر ‏1993‏ قراراً جمهورياً بترقيته إلى رتبة مشير تقديراً للدور البطولى الذي قام به في حرب أكتوبر، وكان المشير فهمى قد حصل على الكثير من الأنواط والأوسمة العسكرية في الداخل والخارج.