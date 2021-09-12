سيف زاهر يكشف إغراءات ساسي لـ«معلول» للانتقال إلى الدحيل

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن إغراءات التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري، لمواطنه على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، لكي ينضم للفريق القطري، خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «علي معلول اقترب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، خلال الفترة الجارية»، مضيفًا:«هناك اختلاف بسيط بين اللاعب وإدارة الأهلي، حول بعض الأمور المالية، لكنه في الطريق للحل».

وأضاف: «الأهلي حدد مقابل مالي لتجديد عقد معلول، واللاعب طلب مقابل مالي أخر، لكن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، تمسك بهذا الرقم، لأن هذا سقف التعاقدات داخل النادي الأهلي».

وأشار: «فرجاني ساسي عرض على على معلول الانتقال لفريق الدحيل القطري بمقابل مالي كبير، ولكن اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع الأهلي»، مؤكدًا: «سيتم حسم ملف تجديد تعاقد معلول، مع الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة».