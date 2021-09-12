أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سيف زاهر يكشف إغراءات ساسي لـ«معلول» للانتقال إلى الدحيل

Print
سيف زاهر يكشف إغراءات ساسي لـ«معلول» للانتقال إلى الدحيل سيف زاهر يكشف إغراءات ساسي لـ«معلول» للانتقال إلى الدحيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي سيف زاهر عن إغراءات التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري، لمواطنه على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، لكي ينضم للفريق القطري، خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «علي معلول اقترب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، خلال الفترة الجارية»، مضيفًا:«هناك اختلاف بسيط بين اللاعب وإدارة الأهلي، حول بعض الأمور المالية، لكنه في الطريق للحل».

وأضاف: «الأهلي حدد مقابل مالي لتجديد عقد معلول، واللاعب طلب مقابل مالي أخر، لكن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، تمسك بهذا الرقم، لأن هذا سقف التعاقدات داخل النادي الأهلي».

وأشار: «فرجاني ساسي عرض على على معلول الانتقال لفريق الدحيل القطري بمقابل مالي كبير، ولكن اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع الأهلي»، مؤكدًا: «سيتم حسم ملف تجديد تعاقد معلول، مع الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما