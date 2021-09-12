حسين الشحات: أزمة الشناوي الوحيدة هي «اضغط يا أيمن»

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تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن علاقته مع اللاعبين داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن غرفة الملابس هي سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: «هناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية، وداخل الملعب أملك أنا وأفشة تفاهما كبيرا».

وواصل: «دائما أمزح مع أفشه لما بيلبس كباري للمنافسين، وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب».

وتابع أن أزمة الشناوي الوحيدة هي عبارته الشهيرة «اضغط يا أيمن»، ونحن نملك لاعبين مميزين للغاية في جميع المراكز.

وأشار: «نبحث دائمًا على التتويج بالبطولات رغم الظروف الصعبة أو الإصابات»، مشيرًا: «لازلت ألعب وأنا مصاب، ولكن الأهم هي مصلحة النادي الأهلي في النهاية وإسعاد الجماهير».