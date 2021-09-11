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يترقب مروان حمدى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من أجل تحديد مصيره النهائى مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر مروان حمدى، القرار النهائى من كارتيرون خاصة بعدما علم اللاعب إن هناك إمكانية لدخوله في صفقة تبادلية مع أحد الأندية، الأمر الذي جعل مروان حمدى في حالة ترقب لمصيره.

وكان مروان حمدي، انتقل لصفوف الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، ولعب مع الزمالك 18 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها هدفًا واحدًا.

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة ثلاثة سنوات في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، مدافع نادي أسوان، لمدة 4 سنوات.