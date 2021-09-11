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.. تبرع من بن سلمان يرفع مدخرات منصة «إحسان» إلى مليار ريال

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السعودية.. تبرع من بن سلمان يرفع مدخرات منصة «إحسان» إلى مليار ريال .. تبرع من بن سلمان يرفع مدخرات منصة «إحسان» إلى مليار ريال

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تبرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيّر «إحسان»، لتسجل مدخراتها بذلك مليار ريال من التبرعات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس» بأن بن سلمان «قدم تبرعا سخيا إضافيا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري»إحسان«، امتدادا لتبرعه السابق لها في شهر رمضان الماضي، وانطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بذلك إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق».

وأضافت أنه «مع وصول تبرعاتها لمليار ريال، تدشن»إحسان«مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، مع مواصلة تحقيق مستهدفاتها في تطوير القطاع الخيري والمساهمة في سد احتياج الفئات المستفيدة من مختلف خدماتها».

المصرى اليوم

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