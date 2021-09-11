سوهاج : مخصصات حياة كريمة تفوق ميزانية المحافظة في 100 عام

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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مخصصات حياة كريمة لمحافظة سوهاج تفوق ميزانية المحافظة خلال أكثر من قرن – 100عام-.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعلى سقف للتوقعات من قبل أكثر المتفائلين، لم يتوقع ما يحدث الآن.

وأضاف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن هناك 7 مراكز في محافظة سوهاج دخلت ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن تكلفة المبادرة بالمحافظة 45 مليار جنيه قابل للزيادة وهو أكبر من ميزانية المحافظة التي تصل إلى نحو ربع مليار جنيه

وأوضح أن المبادرة تشمل حياة اجتماعية ومرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء واتصالات، موضحا أن تعامل المواطنين مع الخدمات الحكومية سيكون من خلال منفذ واحد. ولفت، إلى أنه يتم إنشاء مراكز خدمات في كل المحافظات وكلها متكافئة في جميع القرى وبنفس المستوى.

واستطرد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن ما تم إنفاقه على المدارس خلال العام الحالي 650 مليون جنيه، حيث تشمل الخطة الورادة في إطار المبادرة أكثر من 100 مدرسة، معلقًا «يمكن القول افتتاح 10 مدارس كل شهر». وأكد، تطوير الوحدات الصحية بشرط أن تكون مساحتها مناسبة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.