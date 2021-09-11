نسمة محجوب تشدو بأغاني أحدث ألبوماتها «أرومة» في الجامعة الأمريكية

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أحيت المطربة نسمة محجوب ثاني ليالي مهرجان «هي الفنون She Arts»، بحفل غنائي في الهواء الطلق احتضنه مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية في وسط البلد. وشهدت فعاليات اليوم الثاني فاصل للفنانة إيمي سلطان وتلتها مسابقة «هي الفنون» لاكتشاف المواهب الغنائية ومن ثم ورشة جماهيرية لرقص الهيب هوب.

كما شهد المهرجان عرضا موسيقيا خاصا من نوعه لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي، التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية بعد غياب عدة سنوات، عبر تقديمها مشروعها الموسيقي الجديد «نبض» الذي يمزج بين إيقاعات الطبلة والهاندبان مع الموسيقى الإلكترونية.

واختتمت فعاليات اليوم بحفلتين غنائيتين، بداية من حفل الفنانة الفلسطينية «بانة» التي أحيت أولى حفلاتها الرسمية في مصر على مسرح قاعة إيوارت، وقدمت توليفة من أشهر اغانيها الخاصة مثل «صاحية رايقة» مع مزيج من روائع الزمن الجميل مثل «وصفولي الصبر» لأم كلثوم وميدلي سيد درويش، ختاما بحفل نسمة محجوب، التي قدمت أغنيات ألبومها الجديد «أرومة» منها «خصوصا راجل» مع تقديمها العرض اللايف لأغنيتها الجديدة «أنا موجود» من فيلم «موسى»، إضافة إلى «علمت العالم يبني».

ويهدف مهرجان «هي الفنون» المستمر لثلاثة أيام متتالية، لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي، ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر ومعت وسفارة البرتغال.