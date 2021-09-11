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عمرها 3 عقود.. وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع القمامة بمحيط سور مجرى العيون

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عمرها 3 عقود.. وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع القمامة بمحيط سور مجرى العيون عمرها 3 عقود.. وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع القمامة بمحيط سور مجرى العيون

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تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جهود محافظة القاهرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بالمحافظة لعودة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية المحلية، السبت، إن الوزير تابع جهود الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للبدء في رفع المخلفات والتراكمات الموجودة منذ أكثر من 30 عامًا بمحيط سور مجرى العيون بالمنطقة الجنوبية للقاهرة ضمن خطة تطوير المناطق التاريخية بالعاصمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

وشهدت المحافظة انطلاق اليوم الأول لعمل كوادر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع مخلفات البناء والتراكمات التاريخية وأطنان القمامة، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود فرق عمل هيئة النظافه لرفع مخلفات الهدم والبناء وتراكمات باستخدام معدات ثقيلة وسيارات الكنس الآلي.

وشهد اليوم السبت اصطفاف كامل لعمال ومعدات ثقيلة وسيارات ولواري وسيارات الكنس الآلي منذ الصباح الباكر وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمصافحة جميع العاملين قبل بدء الحملة المكبرة ورفع درجة الاستعداد القصوي لرفع الروح المعنوية لجنود الهيئه الابطال من العاملين والسائقين لسرعة تنفيذ المهام .

المصرى اليوم

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