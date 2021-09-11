«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته

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استطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3209 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 13277 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و176 قضية في مجال الضرائب العامة، وجمارك وحماية أموال. كما تم ضبط 13 قضية في مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، و1114 قضية تموينية متنوعة . وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.