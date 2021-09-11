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حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في سوهاج والسويس

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حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في سوهاج والسويس حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في سوهاج والسويس

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شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى سوهاج والسويس لضبط تجار المواد المخدرة. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة مُتخذين من السويس وسوهاج مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن السويس وسوهاج والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لإستهدافهم وقد أمكن ضبطهم.

وفى السويس، تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر الأفيون وكمية من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش و13 خزينة. كما تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الآيس «شابو»، وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وآخر بحوزته كمية لمخدر البانجو.

وفى سوهاج تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس ودراجة نارية بدون لوحات و4 هواتف محمولة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أربعة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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