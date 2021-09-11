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تفاصيل مصرع عامل بمركز مساج منافٍ للآداب في الجيزة: هرب من 4 أشخاص

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تفاصيل مصرع عامل بمركز مساج منافٍ للآداب في الجيزة: هرب من 4 أشخاص تفاصيل مصرع عامل بمركز مساج منافٍ للآداب في الجيزة: هرب من 4 أشخاص

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كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في مصرع عامل قفز من مركز مساج بمنطقة 6 أكتوبر، أثناء هروبه من 4 أشخاص انتحلوا صفة ضباط مباحث الآداب واقتحموا المكان بهدف سرقة المركز، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت مباحث أكتوبر باستكمال تحرياتها في الواقعة.

اعترف المتهمون بانتحالهم صفة ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، بعد علمهم أن المركز يمارس ببعض الأعمال المشبوهة المنافية للآداب العامة التي يعاقب عليها القانون، لهذا خططوا لمداهمة المكان بحجة ضبط المخالفات بهدف سرقتها، مؤكدين أنهم لم يشاهدوا العامل الذي قفز من النافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

كان قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغا من المستشفى بوصول جثة أحد الأشخاص تبين أنه سقط من أعلى مركز صحي خاص بدائرة القسم، فانتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص وتفريغ الكاميرات الموجودة تم كشف عموض الحادث.

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وكشفت الكاميرات أن يوم الواقعة حضر 4 أشخاص إلى المركز وانتحلوا صفة ضباط مباحث الآداب، واستولوا على 5 هواتف محمولة مبلغ مالية، وأثناء ذلك قام أحد العمال بالهرب والقفز من أحد نوافذ المركز أسفر عن مصرعه في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقع وهم 4 أشخاص، وتبين أن اثنين منهم مسجلين خطر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وطالبت ضباط مباحث أكتوبر باستكمال التحريات في الواقعة.

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المصرى اليوم

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