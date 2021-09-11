الرئيس التونسي: سأحترم الدستور .. ولكن ذلك لا يمنع من تعديله

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، العمل في إطار الشرعية واحترم القانون والدستور.

وأضاف سعيد، في تصريحات صحفية خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، وسط تونس العاصمة، أن «هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها»، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وشدد على السعى لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: «سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب».

وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: «أحترم الدستور ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية».

وقال سعيد: «لسنا من دعاة الفوضى ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية».