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قيس سعيد: أستطيع إضافة تعديلات على الدستور

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قيس سعيد: أستطيع إضافة تعديلات على الدستور قيس سعيد: أستطيع إضافة تعديلات على الدستور

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم السبت، أن بإمكانه إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.

وقال سعيد في تصريحات أدلى بها لقناة «سكاي نيوز عربية: «نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه».

وأضاف خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس: «احترمنا القانون واحترمنا الأخلاق وكل القيم وعاهدناهم على كلمة الحق».

وقال سعيد «لا نخاف ممن خانوا أوطانهم وعهودهم ونعاهد الشعب التونسي أننا على العهد».

وشدد الرئيس التونسي على أنه يعمل «في إطار الشرعية»، مضيفا: «من اتفقنا معهم نكثوا الوعود»، دون مزيد من التوضيح.

وأكد أنه سيعمل في أقرب وقت على تشكيل الجديدة، موضحا بقوله «سنحاول في أقرب الأوقات أن يتم اختيار رئيس للحكومة لا شائبة عليه».

المصرى اليوم

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