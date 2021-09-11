محافظ أسوان يكلف منطقة الآثار بالقضاء على ظاهرة احتراق الهيش بالجبانة الفاطمية

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسؤولي منطقة آثار أسوان الإسلامية بوضع الحلول العاجلة للقضاء على ظاهرة حرائق الهيش بالجبانة الفاطمية والتخلص الآمن من الهيش والبوص، وكذا المياه الجوفية للحفاظ على المقابر المتواجدة داخل هذه الجبانة.

من جانبه أوضح محمد أبوالمجد مدير عام مناطق الأثار الإسلامية والقبطية بأسوان، أن الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار قامت بالتنسيق مع مركز بحوث كلية الهندسة بجامعة القاهرة والذي قام منذ نحو4 أشهر بزيارة لموقع المقابر الفاطمية، وتم عمل جسات وآخذ عينات من الأرض وبعض المناسيب للمياه الجوفية، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك تم إعداد دراسة بمعرفة هندسة القاهرة للتخلص من كافة كميات نبات الهيش والبوص داخل المقابر الفاطمية حيث أنه سيتم البدء قريباً في تنفيذ ذلك، ليعقبه القيام بتنفيذ مشروع تخفيض مناسيب المياه الجوفية بالمقابر الفاطمية وذلك بتكلفة تصل لأكثر من مليون جنيه دعماً من المجلس الأعلى للأثار حيث سيتم وضع مواد عازلة تحد من عودة ظهور نبات الهيش مرة أخرى بالمقابر .

وأشار أبوالمجد إلى أن ذلك يتطلب بالتوازى تنفيذ القرار السابق الخاص بغلق الجبانة الفاطمية أمام عملية الدفن حيث أنه تم إنشاء جبانة بديلة بمنطقة غرب أسوان بمبلغ 3 مليون جنيه خلال السنوات الماضية دعماً من المجلس الأعلى للأثار، موضحاً أن المواطنين يقومون حالياً برى الزراعات حول مقابر مواتهم بالجبانة الفاطمية مما يتسبب في زيادة منسوب المياه الجوفية وبالتالي التأثير السلبى على المقابر الفاطمية التي تم إنشاؤها بالطوب اللبن في العصر الفاطمى .