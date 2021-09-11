أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يكلف منطقة الآثار بالقضاء على ظاهرة احتراق الهيش بالجبانة الفاطمية

Print
محافظ أسوان يكلف منطقة الآثار بالقضاء على ظاهرة احتراق الهيش بالجبانة الفاطمية محافظ أسوان يكلف منطقة الآثار بالقضاء على ظاهرة احتراق الهيش بالجبانة الفاطمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسؤولي منطقة آثار أسوان الإسلامية بوضع الحلول العاجلة للقضاء على ظاهرة حرائق الهيش بالجبانة الفاطمية والتخلص الآمن من الهيش والبوص، وكذا المياه الجوفية للحفاظ على المقابر المتواجدة داخل هذه الجبانة.

من جانبه أوضح محمد أبوالمجد مدير عام مناطق الأثار الإسلامية والقبطية بأسوان، أن الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار قامت بالتنسيق مع مركز بحوث كلية الهندسة بجامعة القاهرة والذي قام منذ نحو4 أشهر بزيارة لموقع المقابر الفاطمية، وتم عمل جسات وآخذ عينات من الأرض وبعض المناسيب للمياه الجوفية، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك تم إعداد دراسة بمعرفة هندسة القاهرة للتخلص من كافة كميات نبات الهيش والبوص داخل المقابر الفاطمية حيث أنه سيتم البدء قريباً في تنفيذ ذلك، ليعقبه القيام بتنفيذ مشروع تخفيض مناسيب المياه الجوفية بالمقابر الفاطمية وذلك بتكلفة تصل لأكثر من مليون جنيه دعماً من المجلس الأعلى للأثار حيث سيتم وضع مواد عازلة تحد من عودة ظهور نبات الهيش مرة أخرى بالمقابر .

وأشار أبوالمجد إلى أن ذلك يتطلب بالتوازى تنفيذ القرار السابق الخاص بغلق الجبانة الفاطمية أمام عملية الدفن حيث أنه تم إنشاء جبانة بديلة بمنطقة غرب أسوان بمبلغ 3 مليون جنيه خلال السنوات الماضية دعماً من المجلس الأعلى للأثار، موضحاً أن المواطنين يقومون حالياً برى الزراعات حول مقابر مواتهم بالجبانة الفاطمية مما يتسبب في زيادة منسوب المياه الجوفية وبالتالي التأثير السلبى على المقابر الفاطمية التي تم إنشاؤها بالطوب في العصر الفاطمى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء اللبناني يصدر تصريح حاسم بشأن دخول الوقود الإيراني للبلاد

رئيس الوزراء اللبناني يصدر تصريح حاسم بشأن دخول الوقود الإيراني للبلاد

مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري

مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري

قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات

قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات

الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي