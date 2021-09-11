من صلاح سالم إلى قليوب.. تعرف على المكان الجديد لعزاء شهبندر التجار محمود العربي

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أعلنت أسرة الراحل محمود العربي، تغيير مكان إقامة عزاء الفقيد المحدد له غدا الأحد، من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، إلى مصنع العربي بقليوب، محافظة القليوبية، بعد صلاة المغرب.

كتب المهندس محمد العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، مساء السبت: «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، عزاء الرجال- مصنع العربي بقليوب، الكيلو 14 طريق مصر- اسكندرية الزراعي، وعزاء السيدات- عمارة العربي مصر الجديدة- 9 ش الفيوم- بجوار نفق الثورة».

وأعلنت أسرة الراحل وفاته مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز ٨٩ عاما، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، أمس الجمعة، بمسقط رأسه بقرية أبورقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.